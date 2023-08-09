Медики боролися за життя дівчинки десять днів.

У лікарні померла 16-річна мешканка Херсона Влада Веремеєнко. Дівчинка потрапила під російський обстріл 31 липня 2023 року і отримала численні поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "Росія обірвала життя юної херсонки. В лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко. 31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила й Влада з бабусею", – написав він.

Внаслідок російської атаки дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя.

Відео дня

"Але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла… Щирі співчуття родині. Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі", – додав Прокудін.

Обстріли Херсона та області

Російські окупаційні війська щодня обстрілюють правобережжя Херсонської області. Ворог не гребує нічим – бʼє просто по житловим кварталам.

Так, у ніч на 7 серпня загарбники розстріляли житлові будинки. За ніч ворог кілька разів атакував всі райони міста. За словами начальника ХМВА Романа Мрочка, росіяни поцілили в багатоквартирний будинок, загинула людина, ще понад 10 – отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: