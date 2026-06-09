Україна готується атакувати Росію 600 дронами і ракетами на день: Зеленський зробив заяву

Наразі Україна застосовує по 300-350 далекобійних засобів на добу проти росіян. Незабаром ця кількість буде подвоєна.

Україна буде нарощувати кількість далекобійних засобів ураження, щоб відповідати Росії на удари "повною мірою".

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії. "Росія бʼє від 650 дронами по нас і від 35 до 100 ракет на день. Ми відповідаємо. Зараз в нас немає такої ж самої кількості засобів, але в нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо. І ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. Росія розуміє – якщо буде 600 дронів та ракет, то вона відчує цю війну так, як її відчуваємо ми. Вони відчують її вдома", – сказав Зеленський.

Водночас прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі представники країн Балтії та Північної Європи підписали з Україною Drone Deal.

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"Вона дуже важлива. Ми бачимо.., що щомісяця до 35 тис. російських військ знищується. 93% знищуються дронами. Ми у Латвії, в країнах Балтії і в тих країнах, які межують з агресором, маємо розвивати антидронові сили. Ця угода дає нам можливість технології, співвиробництва. Ми маємо захистити наше небо і ніхто не знає, як зробити це краще, ніж Україна", – заявив Кулбергс.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше видання Reuters повідомляло, що на тлі ударів Сил оборони, Москва вимушена зменшувати експорт сирої нафти. Росія перенаправляє частину своєї сировини на внутрішню переробку через зростання дефіциту пального.

Тим часом Вloomberg повідомляє, що на тлі успішних далекобійних ударів України, РФ почала залучати бізнесменів для посилення власної ППО. Зазначається, що Міноборони Росії планує надати дозвіл приватним підприємствам закуповувати великокаліберну зброю для ППО.

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