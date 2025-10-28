Президент України розповів, які засоби використовуються для збиття ударних дронів.

Російські ударні БПЛА типу "Шахед" становлять зараз більшу небезпеку, ніж балістичні ракети, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де в нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "Шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все", - заявив він під час зустрічі з журналістами, передає "РБК-Україна".

Зокрема, Україна змушена застосовувати винищувачі F-16, вертольоти і дрони-перехоплювачі, виробництво яких продовжує нарощуватися. Однак багато що зараз, за словами українського лідера, залежить від погоди.

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати вертольоти. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, із самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу", - додав Зеленський.

Однак Україні також необхідно готувати операторів безпілотників.

