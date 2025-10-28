Зеленський про переговори в Будапешті: Не дуже віримо в чистоту цієї угоди

Премʼєр Угорщини Орбан "не демонструє ніякого позитиву щодо України", зауважив український лідер.

Україна готова до мирних переговорів будь-де, зокрема й в Угорщині, яякщо вони будуть ефективними. Втім, премʼєр-міністр цієї країни Віктор Орбан не демонструє жодного позитиву щодо України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "24 канал".

"Питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини – він все блокує Україні, – президент. Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Наше завдання – це закінчення війни", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що головний сигнал полягає в тому, що Київ не знає, в якому форматі буде зустріч. Водночас Орбан "не демонструє ніякого позитиву щодо України". До того ж, з цією країною повʼязаний ще один історичний документ – недієздатний Будапештський меморандум.

"Тобто не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в РФ, авжеж, і точно не в Білорусі", - додав президент.

Саміт в Угорщині - що відомо

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Путіним у Будапешті. Точної дати він не назвав, проте сказав, що вона відбудеться найближчим часом.

Втім, 21 жовтня стало відомо, що саміт у Будапешті скасовано. Підготовку до нього поставлено на паузу після невдалої розмови між держсекретарем США Рубіо і міністром закордонних справ РФ Лавровим.

В Угорщині ж зазначали, що такі заяви не відповідають дійсності, а підготовка зустрічі не зупинялася. Глава МЗС Петер Сіярто, зокрема, заявляв, що в адміністрації Трампа не відмовилися від ідеї проведення саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

