7 травня мали б відбутися заходи до Дня міста, 8-го - до Дня пам'яті.

В Івано-Франківській громаді скасовано усі публічні заходи заплановані на 7-9 травня, тому мешканців закликають виїхати за місто.

Про це Руслан Марцінків повідомив під час прямого ефіру.

"Є певна інформація. Ворог, на жаль, хоче надалі бити ракетами. Тому 7-9 числі жодних публічних заходів не буде відбуватися. З метою безпеки цих три дня прошу перебувати вдома, не скупчуватися у публічних місцях, або виїхати за межі міста", - сказав Марцінків.

Зазначається, що 7 травня мали б відбутися заходи до Дня міста, 8-го - до Дня пам'яті.

"Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом. Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги!", - наголосив Марцінків.

Нагадаємо, в Івано-Франківську окупанти знову обстріляли аеропорт.

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