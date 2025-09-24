На місці працюють відповідні екстрені служби, постраждалим надається допомога.

Сьогодні російські окупанти завдали комбінованого удару, у тому числі балістикою по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

"24 вересня ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети "Іскандер", - йдеться у повідомленні Сухопутних військах України у Telegram.

Зазначається, що внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Наразі на місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - наголошують у ЗСУ.

Минулі удари Росії - що відомо

Нагадаємо, 12 серпня армія РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. У підрозділі тоді заявили, що оповіщення особового складу було здійснено належним чином, однак під час переміщення до укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. В результаті, загинув військовий, ще понад два десятки постраждали.

22 червня ворог також завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ України, де йшли заняття з військовослужбовцями. Тоді у командуванні зазначили, що вдалося уникнути численних втрат, проте було 3 загиблих та 11 поранених.

