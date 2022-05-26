Окупант вживає заходів з метою блокування цивільного судноплавства.

У Чорноморській операційній зоні окупанти утримують в готовності до застосування два носії високоточної зброї з сумарним ракетним залпом до 16 ракет морського базування типу "Калібр".

Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"У Чорноморській операційній зоні противник силами двох загонів бойових кораблів вживає заходів з метою блокування цивільного судноплавства та сковування військ сил оборони в Бесарабському операційному районі. Утримує в готовності до застосування два носії високоточної зброї - фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", сумарний ракетний залп яких складає до 16 ракет морського базування типу "Калібр", - наголосив Громов.

Він також зауважив, що у Бесарабському операційному районі російські спецслужби вживають заходів для дестабілізації ситуації в регіоні.

"Продовжують поширювати інформацію про мінування об'єктів соціальної інфраструктури та державних закладів у містах з метою поширення паніки серед мешканців Придністровської Молдавської Республіки, а також виправдання дії в регіоні "червоного" рівня терористичної загрози", - сказав Громов.

За наявною інформацією, додав він, подібні заходи не мають суттєвого впливу на місцеве населення.

"Не виключається, що надалі російські спецслужби вдаватимуться до інших провокацій", - наголосив представник Генштабу.

Він також додав, що збройні формування ПМР виконують завдання в режимі повсякденної діяльності.

"Змін у стані та діяльності оперативної групи російських військ на території Придністровської Молдавської Республіки не відмічено", - сказав Громов.

Як писав УНІАН, напередодні у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни проекту "Варшав'янка" Чорноморського флоту РФ завантажували ракети "Калібр".

Біля причалів Південної бухти окупованого Севастополя залишилися два підводні човни проекту "Варшав'янка", тобто третина діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії.

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