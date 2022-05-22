Загалом до Чорноморського флоту належать шість підводних човнів проекту "Варшав'янка".

Біля причалів Південної бухти окупованого Севастополя залишилися два підводні човни проекту "Варшав'янка", тобто третина діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Загалом до Чорноморського флоту належать шість підводних човнів проекту "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно". Це багатоцільові дизель-електричні підводні човни. Крім мінно-торпедного озброєння, вони несуть крилаті ракети типу "Калібр".

Таким чином, у морі зараз перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини.

Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя": російські війська взяли його штурмом у березні 2014 року під час окупації Криму.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня в море з окупованого Росією Севастополя виходили всі діючі підводні човни Чорноморського флоту. У Південній бухті причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, були порожні.

21 травня оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі продовжується маневрування великих десантних кораблів та носіїв крилатих ракет: в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів.

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