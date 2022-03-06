Військо України дає гідну відсіч супротивнику, зазначив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу і не полишає надій захопити Київ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

"План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення", - додав секретар РНБО.

Крім того, він зауважив, що основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського спротиву.

"Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра", - наголосив також Данілов.

Водночас з боку України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням.

"Ми зробили найбільш важкий крок до перемоги, але попереду ще багато роботи зі знищення окупантів і повернення всіх українських земель! Похоронки російським матерям і тони обвугленого російського військового заліза - пам'ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте - вб'ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулось, якщо не від почуття провини, то від болю", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів.