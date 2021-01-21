Російські окупанти вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

У четвер, 21 січня, в районі ООС загинув український військовослужбовець.

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти на сторінці у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Станом на 17:00 у штабі ООС повідомляли, що з початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил ворог двічі порушив режим тиші, але про загиблого не казали.

«Протягом поточної доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - сказано у зведенні.

Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь.

Також неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників, які перетнули лінію розмежування. Обидва БпЛА були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Денис Прядко