Ці зусилля має підтримати Агенція Європейського Союзу зі співпраці правоохоронних органів (Європол) та Агенція Євросоюзу зі співробітництва у галузі кримінального правосуддя (Євроюст).

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про готовність Європейського Союзу направити в Україну слідчих для документування воєнних злочинів окупаційних військ Російської Федерації.

Про це президент ЄС повідомила у мікроблозі Twitter.

"Я поговорила з президентом України Володимиром Зеленським про звірячі вбивства цивільних у Бучі та в інших місцях України. ЄС готовий надіслати Спільні розслідувальні групи для документування воєнних злочинів у координації з українським генеральним прокурором", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європол та Євроюст підтримають це.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину російських окупантів на території нашої держави.

Світ шокований кадрами звірств, вчинених російськими окупантами у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Вбивства російськими окупантами мирного населення в Україні буде визнано як геноцид.

Парламент України просить виключити Росію з усіх міжнародних організацій та не визнавати її членом ООН.

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