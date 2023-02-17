Його завербували на війну в Україні "вагнерівці".

Українські захисники ліквідували Олександра Ковтуна — одного з лідерів російського угруповання "приморські партизани". Він перебував в ув'язненні з 2010 року, але був завербований в ПВК "Вагнера" на війну.

Інформацією про загибель рашиста поділилися в Telegram-каналі "ОПС-медіа", який об'єднує правозахисників Приморського краю. За попередніми даними, Ковтун відбував покарання в колонії, де його завербували в ПВК "Вагнера". Злочинець відправився воювати в Україну як найманець і був успішно ліквідований.

В управлінні ФСВП по Приморському краю заявили, що не володіють інформацією про загибель ув'язненого. Голова крайової Громадської спостережної комісії Володимир Найдін теж нічого не чув про загибель окупанта. А в ПВК "Вагнера" ліквідацію Ковтуна поки не прокоментували.

Відео дня

Нагадаємо, "Приморські партизани" — це угруповання, яке в період з лютого по червень 2010 року нападало на співробітників міліції в Приморському краї. Членів банди звинувачували у вбивстві двох правоохоронців і пораненні ще шістьох, позбавленні життя чотирьох виробників наркотиків, викраденні автомобілів і крадіжках.

У червні 2010-го учасників угруповання затримали. Ковтуна в 2014-му засудили до довічного ув'язнення, але потім пом'якшили термін до 25 років. За його словами, "приморські партизани" оголосили війну правоохоронцям, адже вважали, що МВС покриває наркобізнес, проституцію, незаконні лісозаготівлі і фальсифікує кримінальні справи. Ковтун заявив, що всі напади організовувалися "з ідейних міркувань".

Участь завербованих зеків у війні: остання інформація

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав набирати ув'язнених і відправляти їх на фронт ще минулого літа. З тих пір зеки з'являлися на різних напрямках, де ведуться бойові дії. За численними повідомленнями, завербовані злочинці брали активну участь у штурмах Соледара.

Як дізнався журналіст Андрій Захаров, для відправки ув'язнених на фронт видаються укази Путіна про помилування, які не публікуються для широкої громадськості. Причому вони підписуються ще до того, як зеки потрапляють на війну.

Завербований "вагнерівець" , який потрапив у полон", розповів, як ув'язнених накачують наркотиками. Заборонені речовини викликали почуття задоволення. Їх розчиняли у питній воді.

На початку лютого в британській розвідці вказали на проблеми з вербуванням нових зеків у ПВК "Вагнера". А минулого тижня Пригожин заявив про припинення набору ув'язнених у приватну військову компанію.

Вас також можуть зацікавити новини: