Немає гарантій того, що РФ не піде на вторгнення, вважає командувач ССО.

В Україні на території кожної області – підконтрольній Києву чи захопленій супротивником, люди мають бути готові до загрози вторгнення з боку Російської Федерації.

Ніхто не гарантує того, що РФ не піде на агресивні кроки проти України, розповів командир Сил спеціальних операцій Григорій Галаган в інтерв’ю "Українському центру безпеки та співпраці".

"…у нас майже 130 районів по новому районуванню, і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області…", – зазначив співрозмовник.

Читайте такожЯк швидко зупинити війну на Донбасі та за 5 хвилин звільнити Крим: Арестович розкрив "рецепт"Нагадаємо, у 2014 році Росія пішла на агресію проти України – захопила український Крим та почала розхитувати ситуацію на частині Донецької та Луганської областей.

Російська влада підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР", а також ввела на Донбас війська.

У березні 2021 року віце-прем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков висловив думку, що РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення на українську територію.

Автор: Екатерина Присяжнюк