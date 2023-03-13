Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

В одну з лікарень тимчасово окупованої частини Луганської області привезли 150 поранених найманців із російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 13 березня.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на територію Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували 710 російських окупантів. Загальні втрати росіян серед особового складу з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 159 тис. 800 осіб.

За даними британської розвідки, наразі загинуло близько половини ув'язнених, яких завербували до ПВК "Вагнера" і відправили в Україну. Зазначається, що останніми тижнями Пригожин втратив доступ до російських в'язниць через суперечки з керівництвом міноборони РФ.

Раніше офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих російських офіцерів - капітана й лейтенанта. Один з ліквідованих загарбників був з лав мобілізованих.

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