У політика, який мріяв вбивати українців, залишилося п'ятеро дітей.

Російського депутата від Комуністичної партії Дмитра Іванова ліквідували в Україні. Він приїхав вбивати українців у лавах приватної військової кампанії "Вагнер".

Губернатор російської республіки Хакасія Валентин Коновалов заявив, що найманець був депутатом Верховної ради республіки від Комуністичної партії Російської Федерації. Його обрали у 2018 році.

За словами російського чиновника, Іванов нібито пішов добровільно на війну проти України в лютому 2023 року, щоб "боротися з нацистами", і служив у ПВК "Вагнера". Ліквідували 46-річного комуніста 27 березня 2023 року.

Відео дня

"Геройськи загинув при виконанні військового обов'язку. У нього залишилися вдова і п'ятеро дітей", - заявив Коновалов.

Втрати Росії в Україні - що відомо

Станом на 25 квітня 2023 року з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ЗСУ ліквідували вже 187 770 окупантів. При цьому 690 за минулу добу, 24 квітня.

При цьому майже кожен день в мережі спливає інформація про нові кладовищах по всій Росії. Більшість знищених в Україні російських окупантів ховають тихо. Так, на одному з кладовищ Новосибірська помітили квартал, де викопані могили з однаковими хрестами. Там ховали "вагнерівців".

Вас також можуть зацікавити новини: