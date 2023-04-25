На одному з кладовищ Новосибірська помітили квартал, де викопані могили з однаковими хрестами.

У Росії виявили нове масове поховання окупантів, більшість з яких — члени ПВК "Вагнера". Його знайшли на одному з кладовищ Новосибірська.

Такою інформацією поділилося видання "Тайга.інфо" з посиланням на відео, надіслане очевидцями. Як сказано в публікації порталу: "Один з кварталів кладовища віддано під могили з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження і смерті, в основному, кінець 2022 року і перші місяці 2023-го".

Всього на кладовищі виявили за приблизними підрахунками понад 200 нових поховань. На більшості могил лежать вінки, які асоціюються з ПВК "Вагнера". Частина з них просто прикрашені кольорами російського прапора. Ймовірно, це окупанти, які перебували в лавах регулярної армії, а не найманці.

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Журналісти перевірили імена на могилах і з'ясували, що багато ліквідованих рашистів не згадувалися в російських офіційних джерелах, як загиблі. Деякі з мертвих окупантів були раніше засуджені. Репортери дізналися про це завдяки електронній базі судів. У більшість випадків завербовані зеки були з Краснодарського краю, Туви і Кузбасу, і не з Новосибірська.

У Росії зростає кількість поховань окупантів

На кладовищі найманців ПВК "Вагнера" в Станиці Бакинська Краснодарського краю з'явилися сотні нових могил. Це вдалося з'ясувати завдяки супутниковим знімкам Maxar.

Ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин провів екскурсію на одному з кладовищ найманців. Він зізнався, що нові могили продовжують з'являтися.

Два масових поховання рашистів виявити на Олександрівському кладовищі під Іркутськом. Тут ховають як "вагнерівців", так і контрактників з мобілізованими.

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