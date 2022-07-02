У Пентагоні відзначили ефективну роботу українських військових по російським командним пунктам.

Збройні сили України успішно використовують реактивні системи залпового вогню HIMARS у війні проти Росії. Саме за допомогою американських РСЗВ українські військові знищують командні пункти ворога.

На спеціальному закритому брифінгу один з високопоставлених військових Пентагону (ім'я не називається) зазначив, що ЗСУ досить вдало використовують надану Заходом зброю, пише CNN.

"ЗСУ досягли значних успіхів у використання систем HIMARS, вражаючи ворожі командні пункти. Українці тепер можуть ретельніше вибирати цілі, які підриватимуть російську армію, і знищувати їх систематичніше, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", – заявив чиновник Пентагону.

Крім того, про те, як українські військові використовують HIMARS, розповіли журналісти The Wall Street Journal. За їх словами, ця зброя вже починає змінювати баланс сил на Донбасі, де РФ має значну перевагу в артилерії.

За даними ЗМІ, саме з допомогою HIMARS ЗСУ знищили десять важливих російських об’єктів, включаючи штаб російської армії в Ізюмі.

Кожна ціль ретельно відбирається, оскільки одна ракета HIMARS коштує $155 тисяч. Поки що ЗСУ надають перевагу російським штабам, складам озброєнь та військовим казармам, пишуть в WSJ.

Нагадаємо, напередодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 млн доларів. Зокрема, він включатиме додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

Раніше, як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони. Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн. Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на $7 млрд, відколи він став президентом країни і планує продовжити підтримку.

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