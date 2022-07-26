Також авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів ворога.

На півдні українські військовослужбовці знищили 48 російських окупантів.

Про це в Facebook заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у підсумках за 25 липня.

За його словами, авіацією ЗСУ нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів ворога: 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Бериславському та Херсонському районах області.

"Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищено від 48 рашистів, 4 танків Т-72, ста п’ятдесяти двох міліметрової гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, 3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П`ятихатки", - заявив Назаров, додавши, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі залишається без змін: 2 ракетоносії та 1 великий десантний корабель чатують, решта корабельно-катерного складу знаходиться в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.

"Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах", - сказав Назаров. Крім цього, в Чорному морі після шторму можуть дрейфувати міни.

Також зазначається, що ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму.

"В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися", - повідомив Назаров.

Протягом дня противником було завдано три удари. Зокрема, опівдні, з літаків, з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна з них влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги.

Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52, надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат в усіх трьох випадках не допущено.

Раніше радник голови Херсонської обласної військової адміністрації заявив, що росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського мосту.

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