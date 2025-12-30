Росіяни не можуть значно збільшити чисельність війська через великі втрати, - Сирський

Мобілізувавши 406 тис осіб, одночасно російські загарбники втратили 410 тис.

Наразі загальна чисельність загарбницьких військ Росії становить 710-711 тисяч осіб. Росінам не вдається значно збільшити чисельність армії через постійні втрати, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю для 24 Каналу.

"Ми бачимо зміну структури війни і підняття її на вищий технологічний рівень. Ми спостерігаємо за тим, що війна стала настільки технологічною, що зараз саме дрони будь-яких типів панують на полі бою. Збільшилась їхня кількість та якість", - повідомив Сирський.

За його словами, російські загарбники створили значну кількість спеціалізованих батальйонів, полків, бригад, і продовжують набувати більшої спроможності.

Відео дня

Утім, Збройним силам України вдалося підвищити рівень Безпілотних сил, і це дало значний приріст втрат ворога.

"Запрацювала також корпусна система, і війська стали керованішими, ефективнішими. Командири корпусів проводять свої дії, система управління стала більш спрощеною", - додав Сирський.

Головнокомандувач відзначив, що це справді збільшило втрати ворога.

"Ми можемо констатувати те, що декларує сам ворог: що він виконав план комплектування своїх збройних сил на 100%. За планом це була мобілізація 406 тисяч осіб. Водночас ми також можемо констатувати, що його втрати становили 410 тисяч, навіть трохи більше", - підкреслив Сирський.

При цьому, генерал зазначив, що якщо у перші місяці 2025 року спостерігалося щомісячне збільшення угруповання російських військ приблизно на 7-9 тисяч, то за останні пів року чисельність угруповання російських загарбників коливається на рівні 710-711 тисяч.

"Це свідчить про те, що навіть реалізація всіх їхніх [мобілізаційних] планів не дає їм збільшити кількість війська", - зазначив Сирський.

Він додав, що у росіян справді є проблеми з набором людей. "Цьому сприяє ефективність наших військ. Останні цифри свідчать про те, що щоденні втрати [ворога] – в середньому 1000 – 1100 осіб", - сказав Сирський.

Разом з тим, він підтвердив інформацію, що росіяни втрачають приблизно у шість разів більше військових, ніж українці.

"Справді це так. Це різниця саме по вбитих. Це загальна цифра по всіх збройних силах", - наголосив Сирський.

Втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що незважаючи на високі темпи вербування, втрати Росії на фронті настільки великі, що сформувати стратегічні резерви агресору не вдається.

Наприклад, на Добропільському напрямку російські окупанти зазнають величезних втрат. Зокрема, співвідношення втрат сягнуло позначки 15:1 на користь Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: