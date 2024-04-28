З'явився знімок ураженого ворожого військового аеродрому, який супутник зробив 28 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває, і вже стали відомі подробиці нещодавнього дронового удару по російському військовому об'єкту - аеродрому "Кущевська" (станиця Кущевська в Краснодарському краї).

Співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік у Twitter показав знімки аеродрому, зроблені супутником Planet Labs, до та після атаки. Один зі знімків було зроблено 19 березня, на ньому видно цілі військові літаки супротивника та ангар.

На супутниковому знімку, який датується 28 квітня, видно наслідки удару.

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Журналісти дізналися, що у ніч на 28 на території аеродрому "Кущевська" пролунали вибухи. Джерела УНІАН повідомили, що вибуховий інцидент у Росії стався завдяки українським дронам, запущеним Службою безпеки України.

Пізніше з'явилася інформація, що на аеродромі міг бути знищений склад, на якому перебували універсальні модульні планувальні комплекти, що могли використовувати для перетворення звичайних авіабомб на керовані.

Варто зазначити, що під час повномасштабної війни проти українців Росія вже зазнала серйозних авіаційних втрат. Українські воїни ліквідували 348 літаків та 325 вертольотів.

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