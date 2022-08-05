Мешканці Запоріжжя повідомляли, що чули приблизно чотири гучних вибухи, а ще один відбувся трохи згодом.

Ніч у Запорізькій області минула неспокійно, не обійшлося без повітряних тривог та навіть ворожих "прильотів". Біля обласного центра зафіксовано "прихід" кількох ракет.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Так, приблизно о 01:39 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Після цього у регіоні відбулися вибухи. Мешканці області повідомляли, що чули звуки чотирьох потужних "прильотів". Проте у соціальних мережах з'являлися й думки про те, що це можуть бути звуки ППО.

О 2:24 на Запоріжжі дали "відбій" повітряній тривозі, проте згодом в області знову пролунав сирена, а мешканці регіону почули ще один вибух. Голова ОВА не став детально розповідати, де сами відбулися "прильоти" та пообіцяв, що усі подробиці повідомить згодом.

"Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає. Подробиці згодом. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!", - написав Старух.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ввечері 4 серпня окупанти обстріляли низку населених пунтів Запорізького району.

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