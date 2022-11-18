4950 з них - посмертно.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вже понад 32 тисячі українських захисників нагороджені за хоробрість у боях з російськими окупантами.

"Підписав сьогодні кілька указів про нагородження наших воїнів. 402 військовослужбовця Збройних сил України відзначені державними нагородами. Загалом за час від 24 лютого вже більше 32 тисяч українців і українок були нагороджені за хоробрість в боях. 4950 з них - посмертно", - заявив президент у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський сказав, що треба завжди пам'ятати, скільки людей віддали свої життя, щоб врятувати Україну і свободу.

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Президент Зеленський заявив, що на фронті постійно йдуть бої, а Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України.

Збройні сили України завдають ударів по позиціях російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. У зв'язку із цим загарбники були змушені посунутись вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів.

На думку Зеленського, деокупація Криму покладе край війні.

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