За його словами, в Києві окупанти зазнають поразки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону заявив, що оточити столицю України неможливо, тому за це можна не хвилюватися.

"Київ оточити неможливо, взяти його неможливо. За це можна не хвилюватися. Під Києвом і в Києві діє досить велике угруповання наших військ, яке знищує противника. Вчора завдали чергових потужних ударів, під час одного з яких загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів. Ми маємо перевагу на полі бою... вони постійно зазнають поразки", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович назвав регіони України, з яких краще тимчасово виїхати.

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