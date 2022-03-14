СБУ вже провела допит окупанта.

На допит Служби безпеки України потрапив російський окупант, який зрадив Україну ще в 2014 році.

Він – кадровий офіцер російських збройних сил, уродженець Дніпропетровщини. Військову спеціальність здобув у Полтавському воєнному інституті зв’язку.

Потрапивши на війну в Україну, він згадав. що тут живуть його рідний племінник, тітка та дядько, три брати та сестра. Тому він вирішив здатися у полон.

"Через 8 років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність: "вбий свого родича". Але він його не склав. Ось і здався в полон. Тепер шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом. Сам розуміє – виправдання йому не буде: "Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник". Що ж, це був його свідомий вибір. Принаймні, він зберіг своє життя. А СБУ продовжує працювати! Всі злочинці відповідатимуть за свої дії", - говориться в заяві СБУ.

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