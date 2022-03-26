Потяги поїдуть до Ужгорода, Хмельницького, Львова та Одеси.

З Краматорська сьогодні організовано рух 5 евакуаційних потягів.

Відповідне повідомлення розміщено у Telegram "Укрзалізниці".

Так, йдеться про потяги: до Ужгорода (о 10:00); до Львова (о 13:00); до Хмельницького (о 15:30); до Львова (о 16:00) та до Одеси (о 18:00).

"Нагадуємо жителям українського Донбасу про можливість безпечно вивезти дітей з території бойових дій - західна Україна готова прийняти всіх своїх", - зазначили в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що війна в Україні вже призвела до евакуації і переміщення 4,3 мільйонів дітей, що становить понад половину дитячого населення країни. Про це заявили в ЮНІСЕФ (дитячому фонді ООН).

За даними організації, понад 1,8 мільйона дітей стали біженцями і переїхали в сусідні країни, і ще 2,5 мільйона були переміщені всередині України.

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