Наразі ні автомобільна, ні військова техніка пересуватися мостом не можуть.

У мережі з'явилося перше відео з Антонівського автомобільного мосту під Херсоном, по якому ЗСУ напередодні завдали чергового успішного удару.

Запис першими поширили проросійські Телеграм-канали.

На ньому видно, що міст отримав значні пошкодження і, ймовірно, на довгий час став непроїзним. Автор відео стверджує, що удари завдавалися по тій же частині моста, яка була пошкоджена раніше.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту. Пізніше філігранні удари по мосту підтвердили в ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.