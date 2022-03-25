На його думку, домогтися компромісу між Росією та Україною займе більше часу.

Якщо Путін доб’ється від України беззастережної капітуляції, війна завершиться швидко. Але її наслідки будуть катастрофічними.

Пр це в інтервю Forbes заявив експосол США в Росії Томас Пікерінг. На його думку, домогтися компромісу між Росією та Україною займе більше часу.

"Це стосується як застосування важелів впливу на Росію, так і максимально можливого припинення експорту нафти та газу. Але окрім того, важливим пунктом має бути спроба знизити ціни на енергоносії, щоб Путін не отримував вигоди від вторгнення: ні від підвищення цін на нафту і газ, ні від завоювання додаткових територій", - зазначив дипломат.

Він сподівається, що поєднання всіх важелів: обмеження центральному банку Росії доступу до доларових фінансів; суворі торгові обмеження, зокрема стосовно нафти та газу; міжнародна політична ізоляція і постійна підтримка України, а також партнерів США-НАТО у Центрально-Східній Європі, зроблять усе можливе, щоб вберегтися від перемоги Росії та її подальшого розширення.

Екс-посол також додав, що рішення Росії про вторгнення в Україну було прийнято давно.

"Можливо, воно відкладалося у зв’язку з викриттями американської розвідки про те, що воно наближається, але запобігти вторгненню було нелегко. Домогтися його завершення також буде непросто", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі.

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