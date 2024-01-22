За даними Українського центру оборонних стратегій, вони були розміщені в Криму. Звідти вони нібито полюють на катери ВМС України.

Російський військово-морський флот відправляє нові винищувачі МіГ-29КР воювати проти України, поки триває ремонт єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Як пише Forbes, старий та ненадійний "Кузнєцов" перебуває на капітальному ремонті з 2017 року. 58 000-тонний вінтажний плафонат 1980-х років може ніколи не повернутися до бойових дій, фактично завадивши двомоторним надзвуковим МіГам.

Можливо, Військово-Морські сили РФ знайшли інше застосування деяким із приблизно 22 уцілілих МіГ-29КР. За даними Українського центру оборонних стратегій, вони були розміщені в Криму. Звідти вони нібито полюють на катери ВМС України.

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Нові МіГи, які мають багатоцільовий потенціал із сучасною зброєю "повітря-повітря" та "повітря-земля", витримали перші 18 місяців 23-місячної війни Росії проти України. Можливо, ще минулої осені щонайменше два МіГ-29КР 100-го окремого корабельного винищувального авіаційного полку полетіли з авіабази Саки в окупованому Криму.

Як зазначає видання, МіГи летіли разом із важкими винищувачами ВМС Росії Су-30СМ під час патрулювання, шукаючи катери ВМС України, які курсують у західній частині Чорного моря.

Після затоплення фрегата "Гетьман Сагайдачний" Військово -морські сили України більше не мають великих бойових кораблів. Натомість українці мають багато ракет, бортових і морських дронів, а також швидкісних невеликих човнів.

Човни перевозять українських спецназівців під час рейдів на контрольовану Росією територію. Роботизовані дрони, начинені вибухівкою, проникають у порти, щоб нанести удари по російських військових кораблях .

Надзвуковий винищувач проти маломірного катера може здатися нечесною боротьбою, але українські екіпажі човнів часто оснащені ракетами "земля-повітря". У серпні український екіпаж влучив у російський винищувач Су, очевидно, пошкодивши його та змусивши повернутися на базу.

"Не дивуйтеся, побачивши в небі над Україною більше МіГ-29КР. Деякі МіГ-29КР російського флоту патрулюють російську Арктику , але основна частина сил - понад десяток реактивних літаків - може бути доступна для військових операцій", - пише видання.

Навряд чи МіГи незабаром сядуть на "Кузнєцова", хоча у Кремлі сподіваються, що авіаносець може повернутися до складу ВМС цього року. Цілком можливо, що капітальний ремонт може продовжитися до 2025 року.

Є навіть зовнішній шанс, що Кузнєцов ніколи не повернеться до флоту. Авіаносець має дуже невелику фактичну бойову потужність - можливо, занадто малу, щоб виправдати ризик, на який екіпаж повинен йти щоразу, коли старе судно відпливає.

Востаннє, коли Кузнєцов розгортався біля узбережжя Сирії для ударів по сирійських повстанцях у 2016 році, його авіакрило втратило МіГ-29 і Су-33 через несправність. Керівники флоту вирішили, що "Кузнєцов" небезпечний.

"Адмірал Кузнєцов" - останні новини

22 грудня повідомлялося, що на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов", що знаходиться на ремонті у Мурманську, сталась пожежа. Міноборони РФ планує передати корабель до складу Військово-морського флоту не раніше, ніж у 2024 році.

За даними української розвідки, військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Наразі він перебуває в аварійному стані.

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