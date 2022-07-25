Прорватися до заводу по суші було неможливо. Місто було оточене у три "кільця", а найближчі українські сили в той час стояли в більш ніж 100 км від Маріуполя.

Західні ЗМІ опублікували кадри евакуації українських військових з території "Азовсталі" у Маріуполі.

Поранених бійців доставляли в госпіталі гелікоптерами.

Передача необхідної техніки та завантаження поранених проводилися у дуже швидкому темпі, оскільки існувала постійна загроза обстрілів з боку російських військ.

Багато місяців "Азовсталь" був під постійним вогнем окупантів. Завод обороняли українські військові, в тому числі прикордонники й бійці "Азова".

У травні захисників евакуювали в медустанови на окуповану Росією територію Донбасу.

Тільки після цього українська сторона почала розкривати подробиці таємних операцій з евакуації поранених солдатів з Маріуполя.

За словами інструктора полку "Азов" Купарашвілі, прорватися до заводу по суші було неможливо. Місто було оточене у три "кільця", а найближчі українські сили в той час стояли в більш ніж 100 км від Маріуполя.

Посадка гелікоптера проходила під захистом щільного вогню українських військових.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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