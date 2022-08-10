Також окупанти використовували стрілецьку зброю.

За день росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по території Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях наших громад: Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Сумська, Хотінська. Використовували також стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута. У селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств", - заявив очільник ОВА.

За словами Живицького, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.

Нагадаємо, окупанти "денацифікували" цвинтар на Сумщині.

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