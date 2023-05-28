Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.

Упродовж доби українські захисники відбили 18 ворожих атак. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

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На Бахмутському напрямку, як зазначається, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. На Мар’їнському напрямку, як мовиться у зведенні Генштабу, наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Побєда Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії", - повідомили в Генштабі.

Втрати противника - останні дані

Загальні бойові втрати противника з початку війни склали 206 тис. 600 осіб. Минулої доби Сили оборони ліквідували 400 загарбників. Також було знищено три ворожі танки, сім бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем.

Зокрема, лише на Таврійському напрямку ліквідовано понад роту російських окупантів, а також знищено та пошкоджено вісім одиниць ворожої техніки.

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