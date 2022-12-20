За словами мера Мелітополя, з окупантами все частіше відбуваються дивні речі у місцях, які вони вважають безпечними.

В ніч на 20 грудня на Кримському перешийку палала колона російської техніки. Полум'я вдалося зафіксувати на відео.

Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, з російською колоною сталася "загадкова ситуація". Крім того, він додав, що ЗСУ все ближче до Криму.

"Загадкові ситуації трапляються останнім часом там, де окупанти думали, що вони в безпеці. Сьогодні вночі на Кримському перешийку поблизу Чонгару колона орків потрапила під обстріл. Дивні вибухи постійно лунають на самому півострові. Ховаючись у Криму рашисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятують їхні "надійні ППО. Проте факти говорять про інше", - зазначив Федоров.

Відео дня

Мер Мелітополя зауважив, що в окупантів залишається все менше шансів на втечу, "тим паче і Кримський міст ненадійно тримається".

Втрати РФ: як ЗСУ знищують окупантів та їхню техніку

З початку повномасштабного вторгнення українські війська ліквідували 99 230 російських окупантів.

Також ворог втратив: танків ‒ 2 тис. 995 (7 за минулу добу), бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 974 (5 за добу), артилерійських систем – 1 тис. 960 (7 за добу), реактивних систем залпового вогню – 410, засобів ППО ‒ 212, літаків – 281, гелікоптерів – 266 (2 за добу), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 680 (23 за добу), крилаті ракети ‒ 653, кораблі/катери ‒ 16, автомобільної техніки та автоцистерн – 4 тис. 599 (7 за добу), спеціальної техніки ‒ 177 (2 за добу).

Російські війська і надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Протягом 19 грудня ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів.

ЗСУ продовжують знищувати бази і склади російських загарбників. Напередодні Генштаб підтвердив ураження місця скупчення сил і техніки ворога в районі Чаплинки Херсонської області.

Минулої доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: