Зараз важливо деокупувати Кінбурнську косу та встановити вогневий контроль над логістичними артеріями окупантів.

Влучні удари по Кримському мосту перетворять півострів Крим на "острів". Це перерве ланцюжки постачання окупантів та відкриє українським воїнам шлях до його звільнення.

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко, важливо встановити вогневий контроль на північної частиною Криму та перервати логістичні шляхи окупантів, витіснивши їх з Кінбурнської коси.

"Артилерія та засоби ураження противника з Кінбурнської коси завдають ударів по Очакову, Лиману, Миколаєву, а також є перешкодою до економічної морської діяльності... Якщо дотримуватися принципу асиметричних дій, який часто використовують наші Сили оборони, то, як на мене, перспективним є удар на Скадовськ. Якщо докласти зусиль на цьому напрямку, то російська окупаційна армія буде змушена виводити війська з Кінбурнської коси, з Нової Каховки. Якщо провести лінію від Херсона на Скадовськ, то угруповання, яке буде лівіше, опиниться під загрозою оточення і буде змушене відходити", - зазначив генерал.

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У такому разі ЗСУ здійснюватимуть тиск на логістичні маршрути, що йдуть із Криму та отримають можливість завдавати ударів по північній частині півострова.

"Якщо завдати удару по Кримському мосту, то у військовому сенсі півострів Крим можна перетворити на "острів" з усіма наслідками, що випливають для противника... Як озброєння потрапляють до Криму? Через поромну переправу та зі значно зниженими можливостями через залізничну гілку Кримського мосту. Потім через Кримський перешийок ці озброєння посилюють (ворожі - УНІАН) угруповання на півдні нашої країни. Якщо ми перетворимо Крим на "острів", ми отримаємо перспективу його визволення", - підсумував Романенко.

Ситуація в Криму: що відомо

Останнім часом в окупованому Криму спостерігається активне пересування колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області в напрямку Кримського мосту.

Американський генерал Бен Годжес говорив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже наступного року.

17 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом.

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