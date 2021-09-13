На Донбасі внаслідок обстрілів окупаційних військ загинув один український боєць, ще трьох поранено.
Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Обстрілювали поблизу Нью-Йорка, Невельського, Верхньоторецького, Причепилівки, Катеринівки, Зайцевого, Золотого-4.
Читайте такожСтали відомі втрати бойовиків на Донбасі з початку вересня: у Генштабі розкрили даніВ результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Як вже стало відомо, ним виявився 27-річний Артур Голуб з 503-го Окремого батальйону морської піхоти.
Троє інших захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах в задовільному стані.
Станом на 7 годину ранку 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого з гранатометів різних систем.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.
Нагадаємо, напередодні під ворожими обстрілами на Донбасі загинули двоє українських військових, дев’ятеро дістали поранення, а ще один - бойове травмування.