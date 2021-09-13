За минулу добу бойовики та російські війська 10 разів порушили перемир'я на фронті.

На Донбасі внаслідок обстрілів окупаційних військ загинув один український боєць, ще трьох поранено.

Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Обстрілювали поблизу Нью-Йорка, Невельського, Верхньоторецького, Причепилівки, Катеринівки, Зайцевого, Золотого-4.

Читайте такожСтали відомі втрати бойовиків на Донбасі з початку вересня: у Генштабі розкрили даніВ результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Як вже стало відомо, ним виявився 27-річний Артур Голуб з 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

Троє інших захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах в задовільному стані.

Станом на 7 годину ранку 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого з гранатометів різних систем.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

Нагадаємо, напередодні під ворожими обстрілами на Донбасі загинули двоє українських військових, дев’ятеро дістали поранення, а ще один - бойове травмування.

Автор: Вікторія Токарєва