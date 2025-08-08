У січні 2025 року президент Володимир Зеленський вручив Гриценко орден За мужність.

На фронті загинула працівниця Чернігівського обласного художнього музею, бойова медикиня Третьої штурмової бригади Марина Гриценко з позивним "Мері".

Про це повідомили у Чернігівському відділенні Пласту та у Чернігівському обласному художньому музеї ім. Григорія Галагана. Марині Гриценко було 39 років.

"Мері" загинула вранці 7 серпня разом із двома побратимами під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого дрона.

Що відомо про Марину "Мері" Гриценко

З 2008 року Марина Гриценко була науковим співробітником Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. На повномасштабної війни жінка з донькою перебралася жити до музею, щоб зберегти експонати від мародерів.

"Хіба в це можна повірити? Марина уособлювала стійкість нашого музею під час облоги. Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе. Сумуємо неймовірно", — йдеться у повідомленні музею.

Марина розпочала службу у війську в лютому 2023 року. Спочатку вона служила стрільцем-санітаром у Третій окремій штурмовій бригаді. А вже згодом стала бойовим медиком. Молодша сержантка брала участь у боях за Харківщину.

У січні 2025 року президент Володимир Зеленський вручив Гриценко орден За мужність, зазначивши, що вона "довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій".

Марина Гриценко також була Пластункою. До організації вона доєдналася разом із донькою Юлею в 2021 році. Вона обіймала посаду писаря у станиці Чернігів.

"Ти була, є і будеш для нас прикладом хоробрості і відданості Присязі. Дякуємо тобі за все: за службу, за твої добрі справи, за натхенні читацькі клуби і світлі короткі здибанки під час навідувань з фронту", — згадали про Марину у Пласті.

У Марини Гриценко залишилася 15-річна донька Юлія та батьки.

