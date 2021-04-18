Українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 17 квітня, бойовики РФ на Донбасі 17 разів порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ отримав осколкове поранення і перебуває у стані середньої важкості.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік українських позицій із протитанкової гармати МТ-12.

Біля населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми та Луганське ворог здійснив обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 18 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Дмитро Захаров