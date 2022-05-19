Українців просять не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку.

В Україні зберігається загроза ракетних ударів з боку РФ. У Чорному морі, станом на 18 травня, перебуває 4 кораблі з понад 30 крилатими ракетами, які готові до застосування.

Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь"

"В Чорному морі продовжується маневрування 2 загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Саме тому українців закликають не нехтувати сигналами тривоги.

"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, ретельно перевіряйте інформацію, не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю, вірте в сили оборони і нашу Перемогу!", - додали в ОК "Південь".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українська авіація вдарила по скупченню ворожої техніки. Вона знищила 20 БМП та боєприпаси. Також збито крилату ракету та винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів.

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