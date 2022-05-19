Також збито крилату ракету та винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів.

Українська авіація вдарила по скупченню ворожої техніки: знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"18 травня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались", - уточнили у командуванні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 травня воїни Збройних сил України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося поблизу міста Куп'янськ на Харківщині.

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