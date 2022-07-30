Ознак формування наступальних угрупувань білоруський та російських військових на Волинському і Поліському напрямках немає.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань збройних сил республіки білорусь та збройних сил російської федерації на зазначених напрямках не відзначається", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.
Можливий наступ з Білорусі
За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зараз існує загроза наступу по суші з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються. На випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.
Також УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.
За даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.