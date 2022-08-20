За його словами, дії української влади, зокрема, курс на інтеграцію в НАТО, "створювали для Росії неприйнятну загрозу".

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу висловився про те, що рішення щодо проведення "спеціальної операції" було прийнято нібито через "неприйнятні загрози безпеці Росії, створені владою України".

Його слова цитує пропагандистське видання ТАСС.

У суботу, 20 серпня, під час виступу на пленарному засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу Шойгу також повторив пропагандистську тезу про те, що "протягом восьми років київський режим здійснював кричущі злочини щодо громадян "ДНР" і "ЛНР".

Він також додав, що "одночасно почалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом, а Київ взяв курс на вступ до НАТО". З це причини, пояснив Шойгу, президент Путін в лютому прийняв єдино вірне рішення про проведення "спеціальної військової операції".

"Росіяни можуть страждати, як ніхто інший", - заявив Шойгу перед війною

11 лютого, майже за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес провів переговори з російським колегою Сергієм Шойгу щодо можливих побічних наслідків такого сценарію, пише WSJ.

На попередження Уоллеса про майбутні санкції та яку шкоду вони можуть завдати країні, Шойгу відповів, що "росіяни можуть страждати, як ніхто інший" та додав, що їм більше несила "терпіти західну траєкторію України".

Раніше джерела Bloomberg розповідали, з ким та як Путін приймав рішення про вторгнення в Україну. За інформацією журналістів, рішення про вторгнення було прийнято у вузькому колі "яструбів" – глави Міноборони Шойгу, начальника Генштаба Герасимов та Секретар Ради Патрушева.

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