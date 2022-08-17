Шойгу, у відповідь на попередження Уолеса щодо санкцій, заявив, що "росіяни можуть страждати, як ніхто інший".

11 лютого, майже за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес провів переговори із російським колегою Сергієм Шойгу щодо можливих побічних наслідків такого сценарію.

Про це повідомляє The Washington Post та ділиться подробицями раніше не опублікованої розмови.

У матеріалі розповідається, що Уоллес під час свого візиту хотів ще раз запитати, чи є місце для переговорів щодо вимог Путіна щодо розширення НАТО та діяльності альянсу в Східній Європі. Втім, Шойгу не виявив "жодного інтересу до теми".

Тоді британський міністр попередив свого колегу, що Росія зіткнеться з шаленим опором, якщо таки наважиться вдертися в Україну, на що той сказав, що "РФ та Україна – це одна країна", а "його мати – українка". Втім, запевнив, що вони не планують розв'язувати війну.

На попередження Уоллеса про майбутні санкції та яку шкоду вони можуть завдати країні, Шойгу відповів, що "росіяни можуть страждати, як ніхто інший" та додав, що їм більше несила "терпіти західну траєкторію України".

Він подивився мені в очі й сказав: "Ми не плануємо вторгатися в Україну – згадує Уоллес. Це показує, наскільки брехливі росіяни – пишуть автори матеріалу.

Раніше джерела Bloomberg розповідали, з ким та як Путін приймав рішення про вторгнення в Україну. За інформацією журналістів, рішення про вторгнення було прийнято у вузькому колі "яструбів" – глави Міноборони Шойгу, начальника Генштаба Герасимов та Секретар Ради Патрушева.

Водночас у матеріалі The Washington Post щодо таємних планів Путіна перед вторгненням в Україну йдеться, що диктатор хотів захопити більшу частину країни, "взяти" Київ за три дні та вбити Зеленського, "якщо потрібно".

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