Таку команду міг дати генерал Сергій Суровікін.

Російська армія вже розкрила недоторканний запас ракет.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан у розмові з Наталією Мосейчук.

За його словами, дати команду про відкриття так званого недоторканного запасу міг генерал Сергій Суровікін.

"Дати команду на використання (НЗ - УНІАН) міг Суровікін. До речі, саме для цього, може бути, Путін його і поставив. Вони розуміють, що повністю програють війну, а програш у війні - це розвал Росії. Їм зараз НЗ як такий вже не потрібен. Якщо вони програють, то його хоч викинь потім", - пояснив Світан.

Він вважає, що у РФ є проблема з далекими і високоточними ракетами.

"Це може бути останній "писк" виконання їхніх завдань. Оскільки російська авіація не заходить на окуповану територію України, боїться нашого ППО. Вони можуть працювати по нашій країні тільки дальними ракетами, а це вже кінцевий продукт. Під санкціями вони точно не можуть запустити їх виробництво", - додав експерт.

Обстріл України 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вранці російські загарбники завдали понад 84 ракетних і авіаційних ударів по Україні.

Зокрема, вони вдарили по Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

В результаті ударів загинули 14 людей, 97 отримали поранення.

Російський диктатор заявив, що ударам нібито піддалися об'єкти енергетики і "військового управління і зв'язку". Він пригрозив Україні новими ударами.

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