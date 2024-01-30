Одним з головних чинників збільшення експорту зброї став напад Росії на Україну.

Продажі американської зброї іншим країнам у 2023 фінансовому році зросли на 16% і склали рекордні 238 мільярдів доларів. Про це йдеться у зведенні Держдепартаменту США.

Головні причини збільшення експорту американської зброї — зростання глобальної нестабільності та агресія Росії проти України. Багато країн світу поставили нам свої озброєння, при цьому вони вичерпали власні запаси і змушені були стати в чергу за американською технікою та спорядженням.

Серед головних покупців зброї у США — Польща. Вона, зокрема, придбала у американців гелікоптери Apache на суму 12 мільярдів доларів, ракетні системи HIMARS на 10 мільярдів та танки M1A1 Abrams на 3,75 мільярда.

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Німеччина купила у американців гелікоптери Chinook: сума угоди склала 8,5 мільярда доларів. Чехія замовила нові винищувачі п'ятого покоління F-35 та боєприпаси на 5,6 мільярда доларів, в той час як Болгарія придбала бронемашини Stryker на 1,5 мільярда.

Американську військову техніку активно купують не лише європейці: серед головних партнерів Вашингтону традиційно перебувають Південна Корея, Японія та Австралія. Остання у 2023 фінансовому році замовила військові транспортні літаки C-130J-30 Super Hercules на 6,3 мільярда.

Світовий ринок озброєнь зростає

Експорт зброї наростили не лише США, а й інші країни, зокрема Німеччина. Тільки за перші три квартали минулого року федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму 8,76 мільярдів євро: це більше, ніж за весь 2022 рік. Серед головних партнерів Берліна наша країна.

У майбутньому Україна також може увійти до найбільших світових гравців збройового ринку. Проте тут багато залежатиме від співпраці з провідними світовими корпораціями, такими як Northrop Grumman чи Raytheon.

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