Українські правоохоронці отримали від американських колег стрілецьку зброю та набої.

Українські поліцейські отримали від поліції Маямі зброю, яку було вилучено на вулицях міста.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України, захід відбувся в Ірпені, який є містом-побратимом Маямі.

Заступник Голови Нацполіції України Геннадій Федорюк зауважив, що ця подія для української поліції має велике значення.

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"Зброя, вилучена у зловмисників на вулицях, могла бути використана як знаряддя злочину. Водночас ця зброя, передана до наших підрозділів, стане ще одним інструментом для підтримання порядку і безпеки, захисту українців", - сказав він.

Своєю чергою, шеф поліції Маямі Мануель Моралес запевнив українських поліцейських у всебічній підтримці та допомозі.

"Для нас всіх - це дуже велика честь допомогти вам. Найвищий обов’язок кожного поліцейського - це забезпечення безпеки та свободи всіх чоловіків, жінок, всіх мешканців кожної громади. Серцем ми з вами", - зауважив він.

Водночас керівник ірпінської поліції Олександр Малоголовий наголосив на різноплановій допомозі іноземних партнерів та колег.

"Від рук російських військових загинули як цивільні, так і поліцейські, які боронили рідне місто. Було зруйноване приміщення районного управління поліції, яке наразі відновлено завдяки нашим американським партнерам. Сьогодні ми маємо можливість отримати сучасну зброю, яку працівники поліції будуть використовувати під час несення служби. Дякую нашим побратимам з Маямі за допомогу", - сказав поліцейський.

Згідно з повідомленням, українські поліцейські отримали від американських колег стрілецьку зброю та набої.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 200 млн доларів. До нього увійшли, зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot та HIMARS, артилерійські снаряди, танкові боєприпаси та інше озброєння.

Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що Швеція планує надати Україні пакет військової допомоги, вартість якого складає 3,4 млрд шведських крон (приблизно 287 млн євро). До нього увійдуть боєприпаси запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.

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