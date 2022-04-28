Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - в межах норми.

Запорізька атомна електростанція зафіксувала пошкодження високовольтної лінії. АЕС продовжує працювати в енергосистемі України.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ в Південному регіоні України ЗАЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, при якому забезпечується тільки забезпечення власних потреб", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - в межах норми.

Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген на годину, в санітарно-захисній зоні – 8 -12 мкР на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Запорізька АЕС:

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі.

4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

При захопленні станції насамперед загарбники з "Росатому" відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.

На майданчику ЗАЕС окупанти також розмістили важку техніку і боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу і тероризуючи персонал станції та населення міста-супутника.

11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

7 квітня 2022 року в "Енергоатомі" назвали ім'я російського генерала, який командував захопленням ЗАЕС.

У Європейському Союзі закликають повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Окупаційні російські війська 26 квітня випустили відразу дві російські ракети, які пролетіли в критично небезпечній близькості до Запорізької атомної електростанції.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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