Також глава держави виступив за прямий діалог з Путіним.

Президент Володимир Зеленський каже, що не хоче навіть уявляти собі повномасштабну війну з Росією, але у випадку її початку країну захищатимуть усі.

Про це він розповів в інтерв’ю Фокус.

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«Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє», – відповів президент.

Зеленський переконаний, що коли він захоче поспілкуватися з Путіним, той слухавку візьме. Але не телефонує, бо «немає предмета для розмови».

«Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися», – додав він.

Також глава держави виступив за прямий діалог з Путіним.

«Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет», – пояснив Зеленський.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: Яна Ставська