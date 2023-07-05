Ватажок "Вагнера" вважає, що його заколот був тільки позитивним.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин прибув у Санкт-Петербург. Настрій у нього прекрасний.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, заколотник Пригожин вважає себе "тріумфатором".

"Пригожин у чудовому настрої, весь пафосний, тріумфатор", - повідомило джерело.

Заколот Пригожина

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав "Марш справедливості" до Москви. Згодом він звинуватив російських військових у нанесенні удару по одному з таборів своєї ПВК за наказом міністра Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Наступного дня Пригожин заявив про захоплення бойовиками "Вагнера" військових об'єктів у Ростові-на-Дону. Під вечір повідомлялося, що "бунтівники" нібито дійшли майже до околиць Московської області.

Диктатор Володимир Путін публічно звинуватив Пригожина в зраді. Однак до вечора, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Пригожин зупинив похід своїх бойовиків на Москву і наказав розвертатися у польові табори. "Вагнер" фактично видворили у Білорусь.

Через кілька днів Путін подякував своїй армії та силам безпеки за те, що вони нібито запобігли заколоту.

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