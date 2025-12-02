Росія може відтермінувати ціль повної окупації України, – Зеленський

Війну треба закінчити таким чином, аби Росія не прийшла через рік з ще одним вторгненням.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності забезпечення України чіткими гарантіями безпеки, оскільки Росія не змогла досягти реалізації цілі щодо повної окупації України. На думку глави держави, Росія може зараз відтермінувати цю ціль на тлі перемовин про мир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної прескоференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном в Дубліні.

Зокрема, президент відповів на питання, що він думає з приводу думки, що Україні треба погоджуватись на погану угоду зараз або на ще гіршу угоду через рік.

"Простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, і з ким маємо справу. Питання не у складності прийняття рішень. Той хто спроможний їх приймати - буде їх приймати. Я спроможний приймати рішення. Важливо, щоби все це було справедливо і відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє", - наголосив Зеленський.

Як відзначив глава держави, важливе значення мають гарантії безпеки для України, особливо, коли йдеться про погодження рамкового проєкту про закінчення війни.

"Ми повинні чітко розуміти - що це буде, і як це буде. Хоча б основні речі. Бо, розумієте, це ж не експеримент на комусь. Це наші живі люди. Росіяни почали війну. І немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали. Свідок – увесь світ. Вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили. Європа допомогла. Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність, передовсім, українських людей - воїнів, цивільних. І наших партнерів", - наголосив Зеленський.

При цьому, як зауважив президент, в США кажуть, що вже було достатньо кровопролиття. Україна підтримує Америку у цих словах.

"Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім через рік Росія знову не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їх основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому? Справедливо підуть додому. На жаль, не всі. Деякі живими не повернулись. Що буде далі, Коли вони повернуться додому, знов стануть вчителями, інженерами, людьми різних професій? Вони повернуться, а Росія буде продовжувати своє військове нарощення і готуватися ще до одного вторгнення. Хто може витримати це?", - констатує Зеленський.

Він відзначає, що в Україні міцні люди, але треба отримати визначеність щодо гарантій безпеки.

"Ми вдячні США за те, що вони готові бути гарантерами цієї безпеки. Але ми хочемо цих гарантій. Хочемо розуміти це. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі. Для нас це частина гарантій безпеки. Але питання - коли? У цьому сторіччі ми в Євросоюзі, чи ми в наступному сторіччі. Тобто, визначеність для українських людей. Ось що потрібно", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Росія як країна-агресор наполягає на тому, що для закінчення війни повинні бути досягнути усі визначені Кремлем цілі у війні проти України.

При цьому, Україна наполягає, що війна має припнитися якнайшвидше. При цьому найбільше уваги приділяється майбутнім гарантіям безпеки.

