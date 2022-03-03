Президент зазначив, що готовий обговорити всі питання, зокрема, й про нібито проблематику російської мови в України та статус Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський про можливі перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним: треба говорити як чоловіки й без образ та умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він наголосив, що він та світ мусить поговорити з Путіним.

"Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов. Просто поговорити як люди, як чоловіки. Це дуже важливо. Якщо це можливо, бо я не знаю, що з ним зараз, тому що, судячи з його кроків, є питання", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що готовий обговорити всі питання, зокрема, й про нібито проблематику російської мови в України та статус Донбасу.

Глава держави наголосив, що Україна готова до перемовин та хоче миру.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: