За словами президента, це ще один важливий крок для перемоги над Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що високо цінує надання Сполученими Штатами чергового пакету військової допомоги.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Високо ціную надання чергового пакету американської військової допомоги на 775 млн доларів. Дякую Джо Байдену за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!" - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, новий пакет допомоги Україні на суму 775 млн доларів передбачає передачу, зокрема, додаткових снарядів для артилерійських ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS, 16 гаубиць і снаряди до них, 1 тис. переносних ракетних комплексів Javelin, засоби для розмінування, 15 безпілотників ScanEagle (для надання розвідувальної допомоги українській артилерії), 40 транспортних засобів із захистом від мін (MRAP).

З урахуванням цього пакету, загальна допомога, яку США надають Україні у сфері безпеки з серпня 2021 року, перевищує 10 млрд дол.

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